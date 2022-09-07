كييف تعلن عن تحقيق مكاسب على الأرض في جنوب وشرق أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني عن تحقيق مكاسب على الأرض في الهجوم المضاد الذي بدأته أوكرانيا في جنوب البلاد في أواخر أغسطس الماضي.

وقال تقرير لهيئة الأركان العامة اليوم الأربعاء إن روسيا اضطرت إلى شن ضربات جوية وضربات بالمدفعية على العديد من المواقع المتنازع عليها في إقليم خيرسون، والتي كانت في السابق تحت سيطرة روسيا.

كما تم نشر مقاطع فيديو وصور على وسائل التواصل الاجتماعي للقرى التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادة السيطرة عليها حول بلدة بالاكليا في إقليم خاركيف بشرق أوكرانيا.

وترددت تقارير في وسائل الإعلام الروسية عن شن الجيش الأوكراني عملية في خاركيف أمس الثلاثاء امتدت إلى منطقة تتراوح مساحتها بين 20 و30 كيلومترا. وتعرضت الوحدات الروسية في تلك المنطقة إلى ضغط كبير وتردد أن بعض الوحدات كانت عرضة لخطر الحصار.

يذكر أن أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية، ومن بينها شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها في عام 2014، تخضع حاليا للسيطرة الروسية.