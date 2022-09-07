الدولية للطاقة الذرية: إيران لم تجب على أسئلة بشأن البرنامج النووي

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ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن الغرض من البرنامج النووي الإيراني قد يكون سلميا أو عسكريا، وأن البلاد فعلت القليل في الشهور الأخيرة للإجابة على الأسئلة العالقة بشأن أنشطتها السرية الماضية.

وقال رفائيل جروسي أمين عام الوكالة في تقرير ربع سنوي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الوكالة الدولية "ليست في موضع لتقديم ضمانات أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط ".

وذكر جروسي أيضا أن إيران خصبت كميات متزايدة من اليورانيوم على مدار الشهور الأخيرة والآن لديها أكثر من 55 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 66%.

وقال الخبراء إن نحو 50 كيلوجراما من هذه المادة كافية لصنع سلاح نووي حال تخصيبها بنسبة 90%.

لطالما أصرت إيران على أن اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه هو لتوليد الكهرباء ولأغراض أخرى سلمية.

وتابع جروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من معرفة إنتاج أجهزة الطرد المركزية الجديدة المستخدمة للتخصيب بعدما أزالت السلطات الإيرانية كاميرات المراقبة في يونيو الماضي.

ومنذ 2019 لا تلتزم إيران ببنود الاتفاق النووي الإيراني المبرمة في 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي منه في 2018.