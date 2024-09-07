قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن الدول الإسلامية يتعين عليها أن تشكل تحالفا ضد التهديد التوسعي المتزايد من جانب إسرائيل.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات بعد مقتل امرأة تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية قُتلت على يد القوات الإسرائيلية خلال مشاركتها أمس الجمعة في مسيرة مناهضة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أردوغان خلال فعالية لجمعية المدارس الإسلامية بالقرب من إسطنبول: «الخطوة الوحيدة التي ستوقف الغطرسة والبلطجة الإسرائيلية والإرهاب الحكومي الإسرائيلي هي تحالف الدول الإسلامية»، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أن الخطوات التي اتخذتها تركيا في الآونة الأخيرة لتحسين علاقاتها مع مصر وسوريا تهدف إلى تشكيل خط تضامن ضد التهديد التوسعي المتزايد، والذي قال إنه يهدد أيضا لبنان وسوريا. وكان جيش الاحتلال، قد أعلن بعد واقعة أمس الجمعة، أنه يحقق في تقارير تفيد بمقتل امرأة أجنبية «نتيجة إطلاق نار في المنطقةۚ».

وأضاف أن تفاصيل الواقعة والظروف التي أصيبت فيها قيد المراجعة.