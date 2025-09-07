أفادت وسائل إعلام لبنانية، يوم السبت، بوقوع إطلاق نار في سوق الذهب بمنطقة البربير – بيروت، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة شخصين.



ووفق صحيفة "النهار"، فإن المعلومات الأولية تفيد باندلاع إشكال بين أفراد من عائلتي "م." و"ت." بسوق الذهب خلف مستشفى البربري.

وذكر موقع "ليبانون ديبايت" أن خلافا تجاريا في سوق الذهب سرعان ما تطور إلى مواجهة دامية باستخدام الأسلحة النارية.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت النيران بشكل عشوائي باستخدام الكلاشنيكوف، ما أثار حالة من الهلع والرعب بين المارة والمتسوقين الذين وجدوا أنفسهم وسط ساحة اشتباك غير متوقعة.

وأوضح الموقع اللبناني أن المعلومات الأولية تقول إن الاشتباك نشب بين صاحب محلات مجوهرات "منيمنة" وعدد من التجار الآخرين قبل أن يتطور إلى مواجهات خطيرة أسفرت عن سقوط قتيل وجريحين أحدهما من آل منذر.

وأكد المصدر ذاته أن القوى الأمنية والجيش انتشرا بسرعة وطوقا المكان لمنع أي تجدد للاشتباكات، فيما باشر فرع المعلومات التحقيقات لتحديد ملابسات ما جرى وأسباب الخلاف الذي أشعل السوق.