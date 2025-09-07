حسن حامد ضيف صالون كلام في السيما الخميس المقبل

يستضيف صالون "كلام في السيما" الإعلامي حسن حامد مؤسس قنوات النيل المتخصصة، وذلك في السابعة مساء الخميس المقبل بسينما مركز الهناجر للفنون بساحة دار أوبرا القاهرة.

ويدير الحوار في الصالون المخرج السينمائي أشرف فايق، وتحت عنوان "رائد الإعلام المرئي المعاصر" تتناول الأمسية مجموعة من النقاط الأساسية، ومنها الفرص التي أُتيحت لمخرجين مبتدئين في بدايات انطلاق القنوات المتخصصة لإخراج أعمال سينمائية قصيرة وطويلة وحلقات درامية ووثائقية وإنتاج محتوى تلفزيوني مميز يُثري الشاشة.

وتبدأ الندوة بعرض مقتطفات تم تجميعها من أعمال من إنتاج القنوات المتخصصة، بما فيها لقطات من فيديو كليب لبعض الأغاني التي أنتجها القطاع.

كما يتطرق الحديث في الندوة إلى ذكريات التأسيس واستشراف مستقبل القنوات تحت إدارة أبنائها.