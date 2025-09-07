منتخب شابات اليد يكتسح زامبيا في بطولة إفريقيا

حقق منتخب مصر لشابات كرة اليد فوزًا كبيرًا على حساب زامبيا بنتيجة 40-17، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية المقامة في الجزائر.

وبهذا الانتصار، واصل منتخب الشابات أداءه القوي في البطولة، بعدما استهل مشواره بالفوز على الكونغو الديمقراطية في المباراة الأولى.

مواعيد مباريات مصر المتبقية بدور المجموعات:

مصر × بوركينا فاسو – الإثنين، الساعة 4 عصرًا.

مصر × تونس – الأربعاء، الساعة 6 مساءً.

مصر × كوت ديفوار – الخميس، الساعة 6 مساءً.

قائمة منتخب شابات اليد:

جهاد وائل، جنة نور الدين، جيداء كامل، جودي محمد، نهى إيهاب، شهد صفي الدين، سما يامن، جنى محمود، شروق محمود، جودي وليد، سلمى أسامة، بسملة أحمد، رقية ياسر، سرمدة دعبس، ندى تامر، ملك طه، جنى ياسر، ملك عمرو.

الجهاز الفني:

حلمي مصبح (مدير فني)، أحمد عبدالجواد (مدرب عام)، منة الله كرم (مدير إداري)، ديانا يحيى (أخصائي علاج طبيعي)، محمد عبدالمنعم (مدرب حراس)، محمد كمال (محلل أداء).