 غرق شخصين بسبب الفيضانات شرقي باكستان - بوابة الشروق
الأحد 7 سبتمبر 2025 11:41 ص القاهرة
غرق شخصين بسبب الفيضانات شرقي باكستان

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 7 سبتمبر 2025 - 10:52 ص

لقي شخصان حتفهما في حادثي غرق منفصلين ناتجين عن الفيضانات التي وقعت في إقليم البنجاب شرقي باكستان، بينما أنقذت فرق الإنقاذ 3 آخرين.

وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن حادثي الغرق وقعا في منطقتي "خان جاره" و"عليبور"، بمقاطعة مظفر جاره.

وفي "خان جاره"، غرق شاب "23 عاما" من قرية "لاشاري" الواقعة بالقرب من منطقة داماروالا، أثناء محاولته الوصول إلى ضفة النهر.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثته بمساعدة الأهالي، وسلمتها إلى عائلته.

وفي حادث آخروقع في قرية "كاشي لال" في عليبور، جرفت مياه الفيضانات أربعة أشخاص.

وتمكنت فرق إنقاذ 1122 من إنقاذ ثلاثة منهم، بينما غرق شاب "18 عاما"، وتم انتشال جثته وتسليمها إلى ذويه.

