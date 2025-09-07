نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية زاوية حمور في مركز الدلنجات على مدار يومين، وقدمت القافلة خدماتها من خلال 9 عيادات طبية متنقلة متنوعة التخصصات، حيث تم الكشف على 1158 مواطنًا مجانًا في عيادات "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء والتوليد، العظام، أسنان".

كما شملت القافلة معمل دم، ومعمل طفيليات، وجهازي أشعة "عادية وسونار"، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة افحص واطمّن.

وشهدت القافلة أيضاً تقديم خدمات صرف الدواء بالمجان من صيدلية القافلة، وكذا التثقيف الصحي للمواطنين، وعمل تقارير طبية لصرف العلاج على نفقة الدولة وإعداد استمارات الإحالة للمستشفيات عند الحاجة.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ القوافل الطبية المجانية بكل مدن ومراكز المحافظة؛ وذلك بهدف تعزيز وصول الخدمات العلاجية للمناطق المحرومة وضمان تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين.