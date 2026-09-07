محافظ بورسعيد يتابع بدء أعمال تطوير المرحلة الثانية من الكورنيش

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، خلال جولة ميدانية لمتابعة مستجدات الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات التنفيذ ومراحل العمل، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير بالمحافظة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، وليد الدعدع، رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات بالمحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد، بدء أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش بورسعيد بطول 3 كيلومترات، بدءًا من منطقة مجمع المطاعم وحتى نادي العاملين بالمحافظة، حيث بدأت أعمال التنفيذ بالمرحلة الجديدة ضمن خطة المحافظة لاستكمال تطوير الواجهة البحرية ورفع كفاءة المناطق الحيوية.

وتشمل أعمال المرحلة الثانية تطوير ورفع كفاءة الكورنيش بالكامل وفقا للنموذج الذي تم تنفيذه بالمرحلة الأولى من المشروع، بما يحقق التكامل بين مراحل التطوير، ويعزز المظهر الحضاري للواجهة البحرية، ويوفر بيئة أفضل للمواطنين ورواد المنطقة.

كما تابع أبو ليمون، موقف الأعمال الجارية بساحة النصر بمجمع المطاعم، والتي وصلت إلى مرحلة التشطيبات النهائية بنسبة ٨٠٪؜، حيث يجري تنفيذ أعمال الرخام والزراعات الديكورية والتنسيق العام للموقع، بجانب إنشاء الساحة الخاصة بتمثال النصر، بما يضفي طابع جمالي وحضاري على المنطقة.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المحددة، مع ضرورة الاهتمام بالتفاصيل النهائية وأعمال الزراعة والتنسيق الحضاري، بما يضمن ظهور المشروعات بالمستوى اللائق الذي يتناسب مع أعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ بما يساهم في سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.