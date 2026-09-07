محافظ كفر الشيخ يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون التنموي والاستثماري

بحث المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية والاستثمارية، ودعم المشروعات ذات الأولوية من مشروعات الصرف الصحي، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، والدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات القومية، والوفد المرافق للسفيرة، وممثلي الجهات المانحة وشركاء التنمية الأوروبيين.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية متنوعة، وهوية صناعية بجانب مقوماتها الزراعية والسياحية والتراثية والساحلية، فضلًا عن توافر العمالة الماهرة والمدربة والمؤهلة لسوق العمل، مشيرًا إلى دعم الصناعات الصغيرة وتطوير العمالة الفنية، والعمل مع شركاء التنمية لتحسين الخدمات والمرافق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

واستعرض الاجتماع، عددًا من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي، ومحطات معالجة زغلول البحري ودمرو والربع بطاقة إجمالية تبلغ نحو 35 ألف متر مكعب يوميًا لخدمة أكثر من 300 ألف مواطن، إلى جانب مشروع «كيتشنر» بقطاعاته المرتبطة بالصرف الصحي والري والزراعة، ومشروعات رفع كفاءة مرافق المنطقة الصناعية بمطوبس، وتوصيل الغاز الطبيعي وإنشاء محطة لمعالجة الصرف الصناعي.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى جهود تطوير بحيرة البرلس، من خلال إنشاء 5 قنوات شعاعية لتحسين جودة المياه، واستمرار المرحلة الرابعة من أعمال التكريك والتطهير وتعميق البوغاز وفق الدراسات الفنية، بما يدعم التنوع السمكي، مؤكدًا أهمية البحيرة باعتبارها من أهم مصادر الإنتاج السمكي، فضلًا عن جهود دعم المشروعات الخضراء الذكية وتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بجانب دراسة إقامة مشروع لإنتاج البيوإيثانول من مولاس بنجر السكر لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية ودعم الاقتصاد الأخضر.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال والرؤية الواضحة للتنمية بالمحافظة، مؤكدة أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي قوية واستراتيجية، وتشمل قطاعات المياه والطاقة والغاز والزراعة والتعليم والتدريب الفني، بجانب دعم الاستثمار وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين وفق أولويات الدولة المصرية.

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى فرص التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار من خلال برنامج «هورايزون أوروبا – Horizon Europe»، الذي يتيح للجامعات والمراكز البحثية المصرية المشاركة في مشروعات بحثية وابتكارية دولية، مؤكدة استمرار التعاون مع الجهات المصرية وشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، ودعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.