 محافظة شمال سيناء: توقيع عقد منظومة النظافة الجديدة في العريش - بوابة الشروق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 7:25 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد في بعض الجهات الحكومية؟
النتـائـج تصويت

محافظة شمال سيناء: توقيع عقد منظومة النظافة الجديدة في العريش

مصطفي سنجر
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 7:17 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2026 - 7:17 م

نفذت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، مراسم التوقيع الرسمي على عقد شركة النظافة الجديدة بوزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتقديم خدمات النظافة بمدينة العريش.

وثمن محافظ شمال سيناء، جهود مجموعة العمل من التنفيذيين بديوان عام المحافظة، وجهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، ومستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي أسفرت عن رفع قيمة العقد من 1.6 مليون جنيه إلى 7.3 مليون جنيه شهريًا.

وأكد المحافظ، أن القيمة الجديدة تمثل القيمة العادلة للعقد وفقًا لمحددات منظومة النظافة المتكاملة المعتمدة من وزارة البيئة؛ بما يدعم استدامة المنظومة ورفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك