حقيقة تعاقد مانشستر يونايتد مع نجم ريال مدريد السابق

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء المتداولة بشأن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، لاعب ريال مدريد السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح ألابا لاعبًا حرًا عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، بعدما قضى 5 سنوات داخل صفوف النادي الملكي، وسط ارتباط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لما ذكره موقع «مانشستر إيفينينج نيوز» البريطاني، فإن إدارة مانشستر يونايتد لا تفكر في التعاقد مع لاعبين أحرار خلال الفترة الحالية، على غرار سيرخيو راموس وداني كارفاخال، كما تم استبعاد ألابا بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الثلاثي سبق أن حصل على رواتب مرتفعة خلال مسيرتهم، وهو ما لا يتناسب مع سياسة التعاقدات الحالية في مانشستر يونايتد.

وخلال فترة وجوده مع ريال مدريد، شارك ألابا في 132 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 أخرى، كما توج بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرتين، والدوري الإسباني مرتين، إلى جانب كأس ملك إسبانيا مرة واحدة.