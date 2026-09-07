محافظ قنا: اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ9 قرى جديدة تمهيدا لإصدار تراخيص البناء

أعلن اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، اليوم، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني، اعتمدت تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لـ9 قرى بمركز قنا، مؤكداً أن هذا الاعتماد يأتي في إطار خطة الدولة لمنع التمدد العشوائي وحظر البناء على الأراضي الزراعية، وتنظيم حركة العمران بما يضمن استغلال الأراضي بشكل أمثل، وتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية والشبكات للمواطنين داخل الكتل السكنية المعتمَدة بكفاءة عالية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن أعمال التحديثات شملت الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، مع الالتزام بقيود الارتفاعات التي حددتها وزارة الدفاع، مشيراً إلى إحالة كافة المخططات إلى الوحدات المحلية للبدء في استخراج رخص البناء واستكمال المشروعات وفق الضوابط والاشتراطات الجديدة.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة رضوى الديب، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه تم اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية العامة لقرى الدير الغربي، الدير الشرقي، المخادمة، الأشراف البحرية، العسلية، القناوية، الترامسة، الأشراف القبلية، والأشراف الشرقية بمحافظة قنا.

وأضافت الديب، أن اعتماد تحديث الحيز العمراني للقرى الجديدة، يتم من خلال اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها، ثم الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع على تحديد الحد الأقصى لقيود الارتفاع بالمخططات الاستراتيجية العامة المحدثة، بما يضمن تنظيم أعمال البناء وتسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء للمواطنين وفقاً للضوابط القانونية والتخطيطية الجديدة.