التعليم العالي: الخميس المقبل الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري سيكون الموعد النهائي لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، على أن يتم غلق موقع التنسيق الإلكتروني في تمام الساعة السابعة مساءً في اليوم ذاته.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن تحديد الموعد النهائي يأتي لإتاحة الفرصة للطلاب المستحقين للتقدم للمرحلة الثالثة لاستكمال إجراءات تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، مؤكدة ضرورة التزام الطلاب بالموعد المحدد لغلق الموقع، وسرعة الانتهاء من تسجيل الرغبات ومراجعتها وترتيبها بعناية قبل إتمام عملية التسجيل، مع ضرورة الحفاظ على رقم الجلوس والرقم السري وعدم إتاحتهما للغير.

وأوضحت الوزارة إمكانية تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، إلى جانب إتاحة معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية خدماتها للطلاب لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التنسيق.

وناشدت الوزارة، الطلاب سرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، خاصة وأن الموقع سيتم غلقه في تمام الساعة السابعة مساء الخميس، المقبل، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها معامل الحاسب الآلي بالجامعات، أو التسجيل من خلال أجهزة الحاسب الشخصية المتصلة بالإنترنت.