وزير الاقتصاد الألماني يسعى إلى تحجيم هيمنة الشركات الرقمية الكبيرة على الأسواق

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، تشديد قواعد المنافسة بالنسبة للشركات الرقمية الكبيرة مثل جوجل وفيسبوك وأمازون، بالتالي تحجيم هيمنتها على الأسواق.

وبحسب مشروع قانون، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، اقترح ألتماير سلسلة كاملة من اللوائح الجديدة التي تنظم التعامل مع بيانات العملاء وتسهل التعاون بين الشركات المتوسطة في قطاع الإنترنت، وذلك بهدف تشديد قواعد المنافسة بالنسبة للمنصات المهيمنة على الأسواق وزيادة فرص الابتكار.

وينص مشروع القانون تحديدا على إتاحة حصول المستخدم في المستقبل على بياناته، ونقلها إلى مقدم خدمات آخر، مثل نقل الرسائل عند تغيير تطبيق المراسلات على الهواتف الذكية.

كما ينص مشروع القانون على أن تتعامل شركات رقمية كبيرة مثل أمازون على قدم المساواة مع عروض شركات منافسة وعروضها الخاصة، وذلك عند عرض نتائج البحث، بحيث يتمكن المستهلكون من اختيار أفضل منتج من وجهة نظرهم دون تأثير.

وسيتيح مشروع القانون للمكتب الاتحادي لتنظيم المنافسة التدخل على نحو أسرع للحيلولة دون أي ممارسات احتكارية، لأن السوق تتغير على نحو سريع بشكل يجعل القواعد السارية غير مواكبة لها.

ووفقا لمشروع القانون، لن تخضع اندماجات الشركات المتوسطة لرقابة الاندماج من قبل المكتب الاتحادي لتنظيم المنافسة إلا إذا بلغ حجم المبيعات السنوي لكافة الشركات المشاركة في ألمانيا على الأقل عشرة ملايين يورو، بدلا من خمسة ملايين حاليا.