مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال: 13 شهيدا في قصف مصلى وعيادة صحية بمخيم جباليا

استشهد 13 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في مجزرة ارتكبتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مصلى وعيادة صحية بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد 13 مواطنا وإصابة آخرين بجروح غارة للاحتلال استهدفت مصلى التوبة وعيادة طبية بمنطقة الفاخوري بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، فيما استشهد مواطن في قصف الاحتلال منطقة السكة شرق مخيم جباليا.

وأضاف أن مواطنين استشهدا وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدينة حمد شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد شقيقان جراء قصف الاحتلال مجموعة من مواطنين بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

ولفت مراسل الوكالة، إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد مواطن في قصف من مسيرة للاحتلال على بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة، ومواطن آخر متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام في بلدة القرارة شمال المدينة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 94 مواطنا جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم، ومن ضمنهم عائلة شهاب بمنطقة جباليا التي مسحت من السجل المدني حيث استشهد الأب والأم وأطفالهم.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53,010، والإصابات إلى 119,998.