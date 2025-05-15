المفوضية الأوروبية: انعدام الشفافية بشأن إعلانات تيك توك ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي

اتهمت المفوضية الأوروبية منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، تيك توك، بخرق قانون الاتحاد الأوروبي، لعدم تقديمها معلومات كافية بشأن الإعلانات.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأن تحقيقا أوليا توصل إلى أن "تيك توك"، لا تنشر سجلا للإعلانات، وذلك في مخالفة لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن مثل هذه الأداة ضرورية "للكشف عن إعلانات الاحتيال، وحملات التهديد الهجينة، بالإضافة إلى عمليات المعلومات المنسقة والإعلانات الزائفة، التي تشمل تلك التي تتم في سياق الانتخابات".

وجاء في بيان صحفي أن "تيك توك لا تقدم المعلومات اللازمة بشأن محتوى الإعلانات، والمستخدمين المستهدفين، ومن دفع ثمنها".

وأضافت المفوضية أنه تم إخطار شركة التواصل الاجتماعي بالنتائج الأولية، وهي معرضة لدفع غرامة تصل قيمتها إلى 6% من إجمالي حجم مبيعاتها السنوية العالمية.



