 ﻿سيمنزا الفائز بجائزة نوبل للطب: كنت نائما عندما دق جرس الهاتف من ستوكهولم - بوابة الشروق
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﻿سيمنزا الفائز بجائزة نوبل للطب: كنت نائما عندما دق جرس الهاتف من ستوكهولم

العالم الأمريكي جريج سيمنزا
العالم الأمريكي جريج سيمنزا
(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 11:31 م | آخر تحديث : الإثنين 7 أكتوبر 2019 - 11:31 م

قال العالم الأمريكي جريج سيمنزا، إنه كان مستغرقا في نومه عندما دق جرس الهاتف من العاصمة السويدية ستوكهولم ليخبروه بأنه قد اختير لنيل جائزة نوبل في الطب لعام 2019.

جاءت تصريحات سيمنزا لمحطة (إس في تي) التلفزيونية السويدية، اليوم الاثنين، بعد الإعلان الرسمي عن نيله جائزة نوبل في الطب مع زميليه الأمريكي ويليام كايلين والبريطاني سير بيتر راتكليف.

وأضاف سيمنزا، الذي يعمل في جامعة جونز هوبكينز بولاية ميريلاند، أن هذه المكالمة التي جاءته من ستوكهولم في ساعة مبكرة من ذلك الصباح، لم تكن أبدا في حسبانه وأن المفاجأة عقلت لسانه.

وجرت العادة على أن تتواصل لجنة الجائزة هاتفيا مع الفائزين بها قبل الإعلان الرسمي.

وأوضح سيمنزا أنه يعتقد أن حصوله مع زميليه على الجائزة يرجع إلى أنهم اكتشفوا جزءاً أساسيا جدا في علم وظائف الأعضاء.

وقال سيمنزا:" كل خلايا الجسم لديها، من حيث المبدأ، إمداد ثابت من الأكسجين، ولقد اكتشفنا واحدة من الآليات الرئيسية التي تتيح للجسم التعامل مع هذا الأمر".

يشار إلى أن الباحثين الثلاثة حصلوا على الجائزة عن اكتشافهم آليات جزيئية تستشعر بها الخلايا محتوى الأكسجين، وتتكيف مع مستوياته.


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