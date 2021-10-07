الفلبين: تطعيم 22 مليونا و657 ألفا و351 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا

أعلن قصر "مالاكانانج" الرئاسي في الفلبين اليوم الخميس أنه تم تطعيم 22 مليونا و657 ألفا و351 شخصا بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدث باسم القصر الرئاسي "هاري روك" قوله انه تم توزيع 48 مليونا و390 ألفا و819 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن من بينها نحو 7ر25 مليون جرعة أولى.

وتهدف الحكومة إلى تطعيم ما يصل إلى 70% من سكان البلاد البالغ عددهم 109 ملايين قبل نهاية العام لتحقيق مناعة قطيع وإعادة فتح الاقتصاد بأمان.