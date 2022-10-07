 كوريا الجنوبية تسعى للسماح بوصول الجمهور إلى البث الإذاعي الشمالي لتعزيز التفاهم المتبادل - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسعى للسماح بوصول الجمهور إلى البث الإذاعي الشمالي لتعزيز التفاهم المتبادل

سول - أ ش أ
نشر في: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 2:40 م | آخر تحديث: الجمعة 7 أكتوبر 2022 - 2:40 م
كشف وزير الوحدة الكوري الجنوبي كوون يونج - سيه، أن الحكومة الكورية ستدفع من أجل رفع الحظر المفروض على وصول الجمهور الجنوبي إلى القنوات التلفزيونية والإعلامية الكورية الشمالية.

وقال كوون يونغ-سيه في تقرير لجلسة تدقيق برلمانية حول شؤون وزارته وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن الحكومة ستسعى لفتح الباب تدريجيا أمام البث ووسائل الإعلام والمطبوعات لكوريا الشمالية في محاولة لتعزيز التفاهم المتبادل بين الكوريتين.

وأوضح أنه سيتم السماح في البداية للناس العاديين بالوصول إلى البث الإذاعي الكوري الشمالي، بالنظر إلى أنه سيكون من الصعب على كوريا الشمالية اتخاذ خطوات مماثلة بشكل متبادل.. وفي هذه العملية، سنخلق إجماعا وطنيا حول هذه المسألة من خلال التشاور مع الجمعية الوطنية والوكالات ذات الصلة وجمع الآراء من جميع مناحي الحياة في المجتمع".

حاليا، يمكن لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية الوصول إلى البث الذي تسيطر عليه الحكومة الكورية الشمالية عبر الفضائيات. لكن يحظر على الناس العاديين الوصول إلى وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية الكورية الشمالية بشكل عام.

وقال الوزير أيضا إن وزارته ستدرس إمكانية التبادلات الرياضية بمناسبة الأحداث الرياضية الدولية، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية الـ19، المقرر عقدها في مدينة هانغتشو الصينية العام المقبل.

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