السفارة الهندية في إسرائيل تدعو الرعايا الهنود إلى توخي الحذر

طلبت السفارة الهندية في إسرائيل، اليوم السبت، من الهنود في إسرائيل "التحلي بالحذر" و"اتباع بروتوكولات السلامة"، في ظل الوضع المفاجئ غير المسبوق الشبيه بالحرب في المناطق الجنوبية من إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 22 إسرائيليا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية.

وأسفر الهجوم المفاجئ لمسلحي حركة حماس من غزة فى وقت ميكر من صباح اليوم السبت، عن مقتل 22 إسرائيليا على الأقل، وإصابة المئات غيرهم، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي "حالة الحرب" وقال إن بلاده ستنتزع "ثمنا غير مسبوق" من عدوها

. ودعت السفارة في مذكرتها التحذيرية رعاياها الهنود إلى التحلي بالحذر وتجنب التنقل غير الضروري، والبقاء بقرب ملاجئ الأمان.