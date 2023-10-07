انتشر مقطع فيديو، على منصة إكس، يُظهر سحب جثمان جندي إسرائيلي من داخل دبابة بعد إحراقها.



وشوهد في الفيديو، عدد من الفلسطينيين وهم يسحبون جثة الجندي الإسرائيلي، وسط حشد من الأشخاص الذين تجمعوا في المنطقة.

سحب احد قتلى جنود الاحتلال من داخل الدبابة

انه يوم اسود بالنسبة للصهاينة #طوفان_الاقصى pic.twitter.com/ascd6PC6QA — حسين مرتضى Hussein Mortada (@HoseinMortada) October 7, 2023



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية طوفان الأقصى.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن عشرات المسلحين (في إشارة إلى المقاومين الفلسطينيين) اقتحموا موقعا للجيش الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين.



بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل في حالة حرب حقيقية، موضحا أن حركة حماس باغتتهم بحرب مفاجئة وقاتلة، تتضمن قصفا استمر لعدة ساعات.



وأضاف: «أمرت قوات الأمن بتطهير كل المستوطنات من المتسللين والرد بحرب لا هوادة فيها لم يعرفها العدو من قبل».



ودعا نتنياهو، الإسرائيليين الانصياع لتعليمات الجيش في هذه المرحلة.