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نظمت فعاليات شعبية وسياسية ومدنية، اليوم السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وقفة للإعراب عن التأييد والمساندة لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد مواقع للجيش الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنات متاخمة لقطاع غزة.

ووصف المشاركون في التظاهرة العملية بالتاريخية والبطولية، وطالبوا بإسناد المقاومة ودعمها ماديا ومعنويا. كما نددوا بمسار التطبيع وطالبوا بالتراجع عنه.

وتنفذ حركة حماس، منذ فجر اليوم السبت، عملية غير مسبوقة ضد إسرائيل شملت إطلاق دفعات مكثفة من الصواريخ وعمليات توغل في الأراضي الإسرائيلية في محيط قطاع غزة وأسر إسرائيليين.

ونفذت إسرائيل سلسلة غارات جوية على القطاع حيث ارتفع عدد القتلى إلى حوالي 200 شخص.