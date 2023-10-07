الرئيس الإندونيسي يستقبل الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين

استقبل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، مع وفد من أعضاء المجلس في قصر مرديكا يوم الخميس الماضي.



وهنأ الرئيس ويدودو مجلس حكماء المسلمين على الافتتاح الرسمي لمكتب المجلس في إندونيسيا، وأثنى على المجلس لتنظيمه مؤتمر "الأديان وتغير المناخ" لدول جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".



كما أعرب ويدودو عن دعمه لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) الذي ستستضيفه الإمارات نهاية العام.



وأشاد الرئيس الإندونيسي، خلال اللقاء، بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز السلام والتعايش.



كما أشاد بالمبادرة المهمة للمجلس في صياغة رؤية مشتركة لزعماء ورموز الأديان فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وأكد إيمانه القوي بأهمية الحوار بين الأديان وأعرب عن نيته زيارة "جناح الإيمان" في مؤتمر (كوب28).