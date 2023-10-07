 شكري يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني جهود وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شكري يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني جهود وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

هايدي صبري
نشر في: السبت 7 أكتوبر 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: السبت 7 أكتوبر 2023 - 2:08 م
ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي؛ للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة.

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