وزارة الثقافة المصرية تحتفي بالشاعر شوقي حجاب في المسرح الصغير بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية، في إطار نشاطها الثقافي والفكري "ليلة في حب الشاعر الكبير الراحل ط شوقي حجاب"، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 8 أكتوبر على المسرح الصغير، وتتضمن باقة مختارة من أجمل أعمال الشاعر الكبير شوقي حجاب يلقيها نخبة من الفنانين والشعراء من ضيوف الشرف، هم الدكتور محمد البغدادي، والفنانة أنوشكا، والشاعر محمد بهجت، وابنة الراحل سما حجاب.

وتتضمن الأمسية، عدة فقرات غنائية لفرقة ونس بقياده الدكتور طارق عباس، إلى جانب مشاركة فرقة تنمية المواهب بقيادة الدكتور محمد عبد الستار.

يذكر أن الشاعر شوقي حجاب ولد في المطرية - دقهلية عام ١٩٤٦، وتوفي عام ٢٠٢٣، وتربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالا خصبا وتراثا من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات، على يد أبيه تعلم عروض الشعر وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلاَّ أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته.

وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وفي مسرح الطفل واشتهر بكتابته لعدة شخصيات وأقربها له «كوكي كاك» و«بقلظ»، و«عم شكشك» الذي قُدّم في حلقات «بوجى وطمطم»، إلى أن أصبح من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصري، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال والتى لاقت رواجا كبيرا.

وفي عام 2049، ضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" بدورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وحصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب 2021.