رئيس الوزراء البريطاني يزور الصين لبناء جسور معها

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر غدا الثلاثاء، إلى الصين في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء بريطاني إليها خلال 8 أعوام، حسبما أكد مكتبه

وقال مكتب الحكومة البريطانية إن ستارمر سيسافر أيضا إلى اليابان خلال الأسبوع الجاري.

وتعد الزيارة لحظة مهمة في مسعى رئيس الوزراء العمالي لبناء الجسور مع بكين بعد تجمد العلاقات الصينية البريطانية في الأعوام الأخيرة للحكومة المحافظة السابقة.

وتأتي الزيارة بعد موافقة حكومة ستارمر في الأسبوع الماضي على خطط مثيرة للجدل لبناء سفارة صينية ضخمة في لندن . وتم الإعراب عن مخاوف بشأن إمكانية أن تسهل السفارة الجديدة التجسس أو التدخل الأجنبي أو أنشطة عدائية أخرى تستهدف المملكة المتحدة وأوروبا.

ويرافق ستارمر كبار رجال الأعمال حيث يسعى لتحسين العلاقات التجارية مع القوة العظمى خلال الزيارة، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء بريطاني منذ زيارة تيريزا ماي في عام 2018 .

ويواجه ستارمر ضغوطا داخلية لإثارة العديد من الموضوعات الصعبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج، من بينها نشاط التجسس الصيني ومعاملة أقلية الويغور وسجن جيمي لاي، وهو ناشط مدافع عن الديمقراطية في هونج كونج ومواطن بريطاني.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن مصدر في مقر الحكومة قوله إن الحكومة البريطانية عازمة على اتباع نهج "عملي وناضح" في تعاملها مع بكين "يضع العائلات البريطانية أولا" .

وأضاف أن "وضع رؤوسنا في الرمال والتظاهر بأن الصين لا تهم سيكون عملا متهورا وسيجعل بريطانيا أفقر وأقل أمنا".