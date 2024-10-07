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قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن نسبة المشاركة الأولية في الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد بلغت 27.7%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي إن عمليات الفرز لا تزال مستمرة.

وأضاف بوعسكر أن النتائج الأولية للانتخابات سيتم الإعلان عنها يوم غد الاثنين.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع رئيس "حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس "حركة عازمون" العياشي زمال، القابع في السجن منذ أكثر من شهر وصدرت ضده أحكام بالسجن في قضايا مرتبطة بافتعال تزكيات شعبية من الناخبين.