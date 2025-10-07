شهد قصر ثقافة قنا، حفلا فنيا ضمن أجندة فعاليات هيئة قصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج "وفرحت مصر" الذي أطلقته وزارة الثقافة احتفالًا بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

واستهلت فرقة قصر ثقافة قنا للموسيقى العربية، الفقرة الفنية بمجموعة من الأغنيات الوطنية التي تفاعل معها الجمهور، منها: "اسلمي يا مصر"، و"أم الدنيا"، و"إن كان ع القلب"، وأوبريت "الوطن الأكبر".

وشاركت فرقة الفنون الشعبية أطفال قصر ثقافة قنا، بتقديم مجموعة من الفقرات الوطنية التي جسدت في حركتها وألوانها روح النصر والانتماء، منها: "وطني"، "ولا أي كلام"، و"قلب الدنيا".، واختُتمت الفعاليات بعرض لرقصة التنورة.

وأُقيم الحفل تحت إشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، ومن خلال فرع ثقافة قنا برئاسة أنور جمال، وذلك ضمن سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة خلال شهر أكتوبر الجاري في مختلف محافظات الجمهورية؛ بهدف نشر الوعي الثقافي وتعزيز روح الانتماء الوطني والفخر ببطولات أكتوبر في نفوس الأجيال الجديدة.