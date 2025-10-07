منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب

خاض منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب أول تدريباته بالمغرب، استعدادًا لخوض وديتي المغرب والبحرين ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات للبطولة.

ويستهل المنتخب مواجهاته الودية بملاقاة المغرب يوم 9 أكتوبر، على أن يلتقي مع البحرين في 12 من الشهر ذاته، في إطار تجهيز الفريق للمشاركة في كأس العرب.

وضمت قائمة اللاعبين المسافرين 26 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – علي لطفي – محمود جاد.

خط الدفاع: محمود رزق – محمد إسماعيل – أحمد سامي – محمود الونش – ياسين مرعي – عمر جابر – أحمد هاني – يحيى زكريا – كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – سام مرسي – غنام محمد – محمد مجدي «أفشة» – عمر الساعي – أحمد عاطف «قطة» – ميدو جابر – مصطفى سعد «ميسي» – كريم حافظ – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: مروان حمدي – محمد شريف.

ويغيب عن القائمة كل من محمد النني، حسين الشحات، ومحمود عبد الحفيظ «زلاكا» بسبب الإصابة.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان من خلال المباراتين الوديتين إلى تقييم مستوى اللاعبين والوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية قبل تحديد التشكيل الأمثل لخوض منافسات البطولة، خاصة في ظل ضيق فترة الإعداد.