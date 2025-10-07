تغيير جديد على موعد عودة برشلونة إلى «كامب نو»

أعلن نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني أنه يخطط للعودة إلى ملعب «كامب نو» المُجدّد فقط بعد الحصول على تصريح يسمح بسعة جماهيرية موقتة تبلغ 45 ألف مشجع.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من أسبوع على تأجيل برشلونة مرة أخرى موعد عودته المرتقبة إلى ملعبه التاريخي «كامب نو» والذي كان من المقرر في البداية أن يتم في نوفمبر 2024، قبل أن يتم تأجيله عدة مرات.

في السابق، كان العملاق الكاتالوني يطمح إلى إعادة فتح ملعبه فور حصوله على ترخيص يسمح له باستضافة المباريات بحضور 27 ألف مشجع، وهو ما كان يأمل في تحقيقه خلال الشهر الماضي.

وتُقدر تكلفة إعادة بناء كامب نو من قِبل برشلونة بـ 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار).

وقال النادي في بيان "رغم أنه من المتوقع الحصول قريباً على أول ترخيص إشغال للمرحلة الأولى (27 ألفاً)... سيعمل برشلونة على العودة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو بمجرد الحصول على ترخيص المرحلة الثانية التي ستسمح برفع السعة إلى 45 ألف متفرج"، من دون أن يحدد موعداً لذلك.

وقال برشلونة أن مباراة الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، ضد نادي جيرونا، والمقرر إقامتها يوم السبت 18 أكتوبر الساعة 4:15 مساءً بالتوقيت المجلي، ستُقام على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.