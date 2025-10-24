الرئيس البرازيلي ينتقد الضربات الأمريكية الأخيرة ضد مهربي مخدرات مشتبه بهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة ضد مهربي مخدرات مشتبه بهم قبالة سواحل أمريكا الجنوبية.

وقال لولا دا سيلفا اليوم الجمعة، خلال زيارة إلى إندونيسيا، بحسب تقرير للشبكة التليفزيونية البرازيلية "تي في جلوبو": "إذا أصبحت هذه هي القاعدة، سيعتقد الجميع أنه يمكنهم غزو أراضي دول أخرى ليفعلوا ما يحلو لهم".

وأضاف لولا دا سيلفا، "أين المكان الذي يتم فيه احترام سيادة الدول؟".

وكشفت تقارير إعلامية أن لولا قد يلتقي ترامب بعد غد الأحد في ماليزيا، في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وأغرقت القوات المسلحة الأمريكية مؤخرًا عدة زوارق سريعة في الكاريبي والمحيط الهادئ ، كان يشتبه في أنها محملة بالمخدرات.

ولقي أكثر من 30 شخصًا حتفهم في هذه العملية.

وقوبل هذا الإجراء بانتقادات، بشكل جزئي لأن الأساس القانوني للهجمات غير واضح.

ودعت الأمم المتحدة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ممارسة ضبط النفس.

وتسود مخاوف من زيادة التصعيد في المنطقة، مع تقارير مفادها بأن الجيش الأمريكي نشر مقاتلات وسفن بحرية ومروحيات في الكاريبي، في الوقت الذي قامت فيه القوات المسلحة الفنزويلية بتنفيذ مناورات عسكرية.