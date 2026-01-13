علق النائب عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وعضو مجلس النواب، على القرار الرئاسي بتعيين عدد من المتخصصين في مختلف الملفات، قائلًا: "أنا متصور أن كل التعينات التي تمت.. كانت مدروسة بشكل كبير جدًا".

وعبر خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، عن امتنانه لرئيس الجمهورية لثقته في النواب المعينين، قائلًا: "هذا الاهتمام الشديد بملف النواب الذين تم تعينهم بيخلي النواب المعينين عنده أمانة ثقيلة على أكتافهم".

ولفت إلى اتفاقه مع عدد من النواب المعينين لإجراء جلسات خاصة تنفيذًا للواجب الرئاسي الذي تم تكليفهم به.

ووصف جلسة اليوم للنواب بالتاريخية جدًا، مضيفًا أن: "كل النواب حرصوا على التواجد.. وكل الإجراءات مرت".

وتطرق إلى المشهد الافتتاحي للجلسة الإجرائية للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب اليوم، والتي افتتحتها النائبة عبلة الهواري بالإضافة لأصغر عضوتين في المجلس.

وعلق قائلًا: "المشهد بيقول إن مصر في الحقيقة مش محتاجة تتكلم عن النموذج الحضاري اللي بتقدمه ولكن على طول بتقدم أفعال حضارية.. بتقول إن المرأة المصرية موجودة في صناعة القرار وصناعة الحضارة في مصر".

وتحدث عن مشهد أخر، وهو انتقال السلطة من الرئيس السابق للمجلس، للرئيس الحالي المستشار هشام بدوي، قائلًا:"بنعلم الناس كيف يكون التسليم والتسلم..هناك رئاسة بتسلم بعضها لبعض بكل احترام".

وعلق قائلًا: "المجلس الحالي يحمل بصمة رئاسية كبيرة جدًا في مسألة المحافظة القوة التي تملكها مصر في مسألة كونها من أعرق الدول اللي فيها مجالس تشريعية".

وعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث صباح اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

كما نشرت الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.