مصرع شخص إثر سقوط سقف منزله عليه في الدقهلية

لقي شخص مسن مصرعه في محافظة الدقهلية، إثر سقوط سقف منزله الخشبي عليه بمدينة ميت غمر، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تشهدها البلاد مؤخرًا، والتي أدت إلى انهيار جزئي لمنزله، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر المركزي.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالي منطقة شارع بورسعيد بميت غمر، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي بأحد المنازل أمام سور المحلج وسقوط سقف خشبي على شخص داخل منزل مكون من طابق واحد.

وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى «طارق أحمد محمود الصبري»، 62 عامًا، حيث وتبين أن سقف المنزل انهار عليه نتيجة الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى ميت غمر المركزي، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.