النائب عاطف المغاوري: زيادة عدد المستقلين والمعارضة غيرت من تركيبة مجلس النواب

قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن تركيبة المجلس الحالي تغيرت مقارنة بالفصول التشريعية السابقة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إلى انتهاء عصر حزب الأغلبية، لصالح تمتع عدد من الأحزاب بالأكثرية، وزيادة أعداد المستقلين، وأحزاب المعارضة، قائلًا: "أتمنى أن التركيبة دي تكون تفاعلية تشاركية وليس بالمغالبة".

وشدد على أهمية التعاون بين الكتل البرلمانية، خصوصًا فيما يتعلق باستخدام الأدوات البرلمانية التي تعتمد على التوقيعات والتزكية، ومنها مناقشة مشاريع القوانين والتعديلات عليها ولجان تقصي الحقائق وغيرها، مضيفًا:"كنا نعاني في المجلس السابق إن النواب تقولك معنديش تعليمات بكده".

وأكد أن العمل التشاركي والاشتباك الإيجابي يُثري المشهد العام ،ويعرض مختلف وجهات النظر بما يُثري الإنتاج، داعيًا المجلس الحالي لمراقبة الأثر التشريعي لما يصدره من قوانين، بسبب ظهور بعض المشاكل في فترات لاحقة.

ودعا اللجان النوعية ومكاتب اللجان بمجلس النواب لدعم التعددية الحزبية، وعدم الاقتصار على أحزاب بعينها لكي لا تتحكم في اللجنة العامة، قائلًا: "حينما يكون لدينا تنوع سياسي في رئاسة اللجان ومكاتبها ده بينقل الحوار وبيخلي في نوع من التعاون".

وفي سياق متَصل أكد إجماع جميع أعضاء المجلس على حماية الدولة المصرية قائلُا: "هذا ما أقسمنا عليه.. والقاسم المشترك ما بين كل من تقدم سواء كان مستقلًا أو حزبيًا..نختلف فيما فيه مزيد من المصلحة".

وانطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثالث بعدما نشرت الجريدة الرسمية في قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.