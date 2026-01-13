ناشدت سلمى ممدوح أم الطفل سليم كفيف المنوفية، الجهات المختصة لمساعدة نجلها في استعادة بصره.

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، "طلبي بسيط جدًا لو عين واحدة.. نفسي ابني يلعب من غير خوف.. وينزل السلم من غير ما يتخبط.. ومحدش يتنمر عليه.. يقولي يا طنط ابنك مغمض طول الوقت.. ابنك دايما نائم..هو مش قادر يفتح عينه ويشوف النور".

ولفتت إلى أن الطفل سليم وُلد بصحة جيدة مع شقيقته التوأم، مؤكدة أنه على الرغم من بقاءه داخل الحضّانة لحوالي21يوميًا، فإن عددًا من أطباء الأطفال أكدوا أنه بصحة جيدة.

وتطرقت إلى تفاصيل الأزمة قائلة: "قلب أم.. بدأت كأم حسيت بيه.. إنه مش باصص لي.. ومش بيشوفني.. قلت لا مش هينفع أفضل ساكتة".

وأكملت أن الأطباء وجّهوها في البداية لفحص المخ والأعصاب، مضيفة أنه بعد تأكدهم من عدم وجود أي مشكلات بهما، وجّهوها للرمد وبفحص قاع العين تبينت إصابته بإنفصال في الشبكية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجّه بتوفير الدعم اللازم للطفل سليم والتواصل الفوري، مع السيدة سلمى لتحديد موعدٍ للكشف الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلق قائلًا: "هنتواصل معاها تليفونيًا ونحدد لها معاد في الوقت اللي يناسبها بأحد المراكز المتخصصة للعيون التابعة لوزارة الصحة والسكان".