أشاد الإعلامي عمرو أديب بقرار وزارة الأوقاف إزالة صورة الوزير أسامة الأزهري من واجهة مسجد السيدة زينب.

وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الاثنين: «خيرًا فعل وزير الأوقاف أن رفع صوره من مسجد السيدة زينب.. القرار حكيم سواء كان من الوزير أو من معه في الوزارة أو من إدارة المسجد».

وأضاف: «الحديث كله كان بحجة الإطعام، لكن في مولد السيدة زينب لا حاجة للإطعام.. المصريون يأتون من مصر بأكملها للإطعام.. مشكورة وزارة الأوقاف أنها مسؤولة عن الإطعام، لكن مصر كريمة وغنية، وكل واحد موجود في المولد بيجد الطعام والصدقة وكل شيء».

وتابع: «أشكر وزير الأوقاف لرفع الصور لأنها كانت أمرًا غريبًا.. إزاي جامع يتحط عليه صورة مسؤول أيًّا كان».

وقبل أيام، أثارت لافتة تحمل صورة وزير الأوقاف، وُضعت على مدخل مسجد السيدة زينب بالقاهرة، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع الاحتفالات بمولد حفيدة رسول الله.

وانتشرت الصور المتداولة للافتة التي تحمل صورة الوزير بشكل بارز على بوابة المسجد، ما دفع بعض محبي آل البيت والطرق الصوفية إلى التعبير عن استيائهم.