علق النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، وعضو مجلس النواب، على انطلاق الفصل التشريعي الجديد للمجلس.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، "ما حدث في الانتخابات هيكون له انعكاس لدى جميع الأطراف.. إن إحنا نقدم شيء حقيقي"، لافتًا إلى أن هناك حالة من الانضباط الإيجابية التي سادت المجلس، خصوصًا فيما يتعلق بتلاوة القسم.

ولفت إلى أن البرلمان يُقاس بوسائله الرقابية، معلقًا: "عاوزين نشوف استجوابات في البرلمان وتشريعات مقدمة من نواب المعارضة بشكل أكبر يتم الموافقة عليها.. فيه مشاهد كثير محتاجينها ونأمل أن نشاهدها خلال دور الانعقاد القادمة".

وتطرق إلى المنافسة في انتخابات هيئة مكتب مجلس النواب، والتي فاز بها كل من الدكتور هشام بدوي كرئيس للمجلس، والنائبان عاصم الجزار كوكيل أول، ومحمد الوحش كوكيل ثانٍ للفصل التشريعي الثالث، قائلًا: "الثلاثة لهم التوفيق.. واعتقد إن عليهم مسئولية كبيرة جدًا".

وأوضح أن فعالية المعارضة داخل البرلمان قائمة على محورين، هما مدى تقبل هيئة المكتب للمعارضة، بالإضافة لأداء ائتلاف الأغلبية، وهو ما ستحدده الأيام القادمة.

وأشار إلى الطفرة التي شهدها التمثيل العددي داخل البرلمان، خصوصًا فيما يتعلق بأعداد أحزاب المعارضة، مضيفًا: "ده بيلقي عبء شديد علينا في إن إحنا نبذل أقصى جهد عندنا في إن إحنا نكون صوت معبر عن قطاعات كبيرة من المصريين".

وتحدث عن استعداداتهم لانتخابات اللجان النوعية، والتي ستُقام الأربعاء القادم، قائلًا: "هناك تشاور بين الأحزاب وبعضها.. وبين أحزاب المعارضة وعدد من المستقلين.. وكان في حوارات جانبية مع كافة الأحزاب الموجودة".

وعلق قائلًا: "اعتقد إن الـ48 ساعة القادمين ممكن يكون فيهم تشاورات كثير.. هل ستؤدي هذه التشاورات على التوافق على مقاعد هيئات المكاتب أم لا؟.. هنشوف هيحصل إيه".

وعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث صباح اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراره رقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور، وقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ أمس.

كما نشرت الجريدة الرسمية في التاريخ ذاته قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث.