أعرب الفنان حسام داغر عن سعادته باعتذار الفنان بيومي فؤاد للفنان محمد سلام، والذي جاء بشكل مفاجئ خلال البودكاست الذي قدمه، مؤكدًا أن الأمر لم يكن مخططًا له مسبقًا.

وأضاف داغر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن الموضوع كان يشغله منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن الاثنين من أصدقائه القدامى، وكان يتمنى أي فرصة لجمعهما، إلا أن ظروفًا صعبة حالت دون ذلك.

وتابع أنه استخار الله قبل الحلقة، وكان يرغب في فتح الموضوع، وكانت نيته أن ينتهي على خير، موضحًا أن بيومي فؤاد تحدث بصراحة عن كل ما كان يشعر به، بما في ذلك الفيديو الذي أزعج محمد سلام، وقدم له اعتذاره، وهو ما يقدره بشكل كبير.

وتحدث داغر عن رد فعل محمد سلام عندما تواصل معه، قائلًا: "هو لسه مخضوض بس مبسوط"، مردفًا أن بينهما صداقة ممتدة منذ 25 سنة، وفي النهاية هم إخوة يختلفون ويتصالحون ويعودون لبعضهم البعض.

وأشاد بردود فعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن العديد من المتابعين شعروا بأن بيومي فؤاد عاد كما كان، الذي يحبونه، وأن فكرة الاعتذار تُقدَّر بشدة لدى الناس، معربًا عن سعادته بالحدث وتأثيره الإيجابي على الصداقة بين الاثنين.

وكان بيومي فؤاد وجه رسالة إلى محمد سلام، مختلطة بالدموع، خلال ظهوره في بودكاست "شقة التعاون" مع حسام داغر، التي طُرحت عبر المنصات الرقمية، أعلن خلالها اعتذاره لسلام على ما بدر منه تجاهه، عقب واقعة اعتذار الأخير عن الاشتراك في موسم الرياض بمسرحية كوميدية، وقت اشتعال الأحداث في غزة.