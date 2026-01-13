قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، إن الحكومة، سواء الحالية أو الجديدة، ستواجه «رقابة صارمة» من مجلس النواب، لا سيما في العام الأول، مؤكدا أن الحراك السياسي الذي أفرزته الانتخابات سينعكس على الأداء البرلماني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «بالورقة والقلم» أن «الحكومة ستواجه أمورا لم تعتد عليها في السنوات السابقة»، قائلا: «الوزير غير المُسيس، والذي لا يدرك قيمة البرلمان والنواب، للأسف سيسقط برلمانيا وسيكشفه النواب أمام الرأي العام».

وأكد أن «الحكومة ستواجه صعوبات كثيرة في التعامل مع البرلمان، سواء الكتل الحزبية أو المستقلين»، لافتا إلى أن النائب يشعر بأنه نجح بـ «ذراعه» وبالتالي «لا سقف».

وأوضح أن نقاشات حزب الجبهة الوطنية ستكون مفتوحة داخل الغرف المغلقة للحزب، ولكن عند الذهاب للبرلمان سيكون التحرك برؤية موحدة متفق عليها.

وشدد على جدية وصرامة الحزب في التعامل مع الالتزام الحزبي، مستشهدا بقرارات الفصل التي طالت كل من خرج عن النص الحزبي في الانتخابات دون انتظار للنتائج، مؤكدا أن «المواءمة السياسية لا تكون على حساب القيم».

وشدد أن «ذهاب الحكومة إلى البرلمان لن يكون نزهة.. ومن تعود أن يذهب للبرلمان نزهة فلن يكون نزهة»، مؤكدا أن رفض مجلس الشيوخ لتعديلات الحكومة بشأن الضريبة العقارية، كان «أول درس للحكومة وإذا ذهب القانون بنفس الكيفية لمجلس النواب سيحدث نفس الأمر وقد يكون أعنف».

ورفض مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، اقتراح وزير المالية الدكتور أحمد كجوك بإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 60 ألف جنيه من الضريبة العقارية، ووافق المجلس على تعديل النص الوارد من الحكومة الذي ينص على إعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن مائة ألف جنيه.