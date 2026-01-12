عشرات الفنانين العالميين يطالبون بإنهاء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على مستشفيات غزة

انضم عشرات الفنانين العالميين من بينهم سينثيا نيكسون ومارك روفالو وإيلانا جليزر، إلى رسالة وقعها أطباء ونشطاء حقوقيين ومنظمات إنسانية للمطالبة بإنهاء الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على مستشفيات غزة، داعين إلى وصول فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وذكرت الرسالة التي نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية أن "الهجمات الإسرائيلية الممنهجة على المستشفيات والحصار غير القانوني لغزة أدى إلى انهيار النظام الصحي في القطاع"، مضيفة أن "الحكومة الإسرائيلية من خلال سياساتها وأنشطتها العسكرية، فرضت عمدا ظروفا معيشية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة، ثم حرمتهم من المساعدة التي كان من شأنها إنقاذهم".

وكانت أول الموقعين على الرسالة وسام حمادة والدة الطفلة هند رجب (5 سنوات)، والتي استشهدت بنيران إسرائيلية في مدينة غزة في يناير 2024 أثناء انتظارها فريقا من المسعفين الفلسطينيين تعرضت سيارة الإسعاف التابعة لهم للقصف خلال محاولة الوصول إليها.

وتم تخليد قصتها في أحدث أفلام المخرجة التونسية كوثر بن هنية، "صوت هند رجب"، الذي رُشح لجائزة الأوسكار.

وقالت بن هنية التي وقعت أيضا على الرسالة - في بيان- للصحيفة البريطانية: "لم تمت هند رجب لأن المساعدة كانت مستحيلة، بل لأنها حُرمت منها".

ومن بين الموقعين الآخرين برايان إينو، وروزي أودونيل، ومورجان سبيكتور. كما وقع على الرسالة منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، حيث ستُعرض الرسالة على قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في جلسات برلمانية يومي الثلاثاء والأربعاء.

وطالب الموقعون على الرسالة بوصول فوري وغير مشروط وغير معوق ومستدام للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين، بما في ذلك دخول الكوادر الطبية والإنسانية.

كما طالبوا أيضا قادة العالم باتخاذ "إجراءات فورية" لاستعادة وتيسير وصول المرضى في غزة والضفة الغربية إلى الخدمات الطبية، حيث أثرت القيود المتزايدة على الحركة على حصولهم على الرعاية الطبية.

وحظرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا عشرات منظمات الإغاثة من العمل في غزة والضفة الغربية، بما فيها منظمة أطباء بلا حدود، بحجة عدم استيفائها متطلبات التسجيل والتي تقول المنظمات إنها تُعرض موظفيها للخطر.

ووفقا لتقديرات منظمة أطباء بلا حدود، الشهر الماضي، فإن أكثر من 18500 فلسطيني ينتظرون الإجلاء الطبي من غزة. وأفادت المنظمة بوفاة ما لا يقل عن ألف شخص خلال انتظارهم للعلاج.