رئيس صندوق الإسكان: السداد المعجل للوحدات المدعومة للتيسير على المواطنين

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إطلاق خدمة تسمح للمواطنين بسداد أقساط الوحدات السكنية المدعومة قبل انتهاء فترة حظر التصرف، التي مدتها 7 سنوات، إنها تأتي تيسيرًا للمواطنين.

وأوضحت "عبد الحميد" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" أمس الاثنين، أن الوحدة السكنية يتم تمويلها عبر التمويل العقاري لمدة قد تصل إلى 20 عامًا، مضيفة أن الدعم المقدم للوحدة، قد يصل إلى 50% من قيمتها، وأنه يمكن للمواطن التصرف في الوحدة بعد انتهاء فترة الحظر وسداد المتبقي من القرض.

وأضافت أن الخدمة الجديدة تتيح لمن تحسنت أحوالهم المالية سداد أقساطهم المبكرة بعد 3 سنوات، مع دفع الفرق بين قيمة آخر إعلان والقيمة الذي أخذ الوحدة بها وكذلك سداد القرض، موضحة أن النسب ستكون متدرجة.

وأكدت على أن الخدمة متاحة إلكترونيًا، حيث سيتم إعلام المواطنين بالمبالغ المستحقة ويتم استكمال الإجراءات رقميًا، أما من عليهم أحكام قضائية، فسيتم دفع 80% من الفرق، لافتة إلى أنهم يعملون على الخدمة من اليوم، ويمكن للمواطنين تجربة الموقع.

ولفتت إلى مد فترة تسجيل الاستمارات على منصة الإسكان البديل للإيجار القديم لـ 3 أشهر إضافية، بعد أن وصل عدد المسجلين حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 66 ألف مستفيد، لافتة إلى أنهم سيوفرون مساعدة عبر موظفي البريد لمن يواجهون صعوبة في التسجيل الإلكتروني.



وكانت "عبد الحميد" أعلنت الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل للوحدات السكنية التي مضى على استلامها أكثر من 3 سنوات، وذلك قبل انتهاء فترة حظر التصرف القانونية.