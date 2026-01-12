عمرو أديب عن مباراة مصر والسنغال: ماقدرش أقول إننا هنقطعهم شاورما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق الإعلامي عمرو أديب، على المباراة المرتقبة بين مصر والسنغال يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: يوم يوم الأربعاء يوم مهم .. أنا لا متفاءل ولا أنا متشائم.. أنا مش عارف إيه اللي هيحصل».

وعبر عن أمله في أن يتمكن منتخب مصر من كسر العقدة السنغالية، وقال: «أملي كبير أن يحقق منتخب مصر انكسارا ساحقا ماحقا وأن يعبر أولاد النيل عبورا كبيرا».

وتابع: «معنديش الشجاعة إني أقول هنقطعهم ولا أقول أنا واثق إننا هنفوز.. لكني عندي أمل في المباراة لكن معرفش إيه اللي ممكن يحدث».

واستكمل: «مقدرش أقول إننا هنقطعهم شاورما.. مش عارف مين اللي هيقطع التاني.. مباراة في علم الغيب.. حساباتها غريبة عجيبة وإن شاء الله يوم الأربعاء نجيب النصر هدية لمصر لكن عمرو غير قادر على التوقع».

ويترقب المصريون، مباراة المنتخب أمام نظيره السنغالي مساء يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، على أمل خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة المتأهل من مواجهة المغرب ونيجيريا.