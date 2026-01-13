علي الدين هلال: عدم استخدام البرلمان السابق لحقه في الاستجواب ظاهرة غير صحية

وجه الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني وزير الشباب والرياضة الأسبق، عتابا لمجلس النيابية السابقة بسبب أدائها الرقابي، قائلا: «لدي عتاب كبير على المجالس النيابية السابقة، مش معقول يمر 5 سنوات مفيش استجواب لوزير!».

ورفض خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر «صدى البلد» فكرة أن يمر فصل تشريعي كامل دون تقديم استجوابات، قائلا: « لا تقل لي إن هناك وزارة أو حكومة بها 30 وزيرا، والعشرات من رؤساء الهيئات العامة، ومفيش حد فيهم عمل شيء يستدعي الاستجواب».

وشدد أن عدم استخدام هذا الحق الدستوري «ظاهرة غير صحية»، مؤكدا أن الاستجواب ليس «بلطجة ولا فتونة»، لا سيما عندما يكون هناك إجماع في الرأي العام أن أداء وزارة معينة لا يسير بالشكل الصحيح، أو الوزير غير قادر على ضبط وزارته، أيا كانت الأسباب.

وأكد أن من حق البرلمان استدعاء الوزير ومساءلته، فقد تكون لدى الوزير إجابة مقنعة، كأن يثبت أنه طلب اعتمادات مالية ولم توفر له، أما إذا لم يطلب من الأساس فهو المسئول، مشددا أن «الرقابة جزء أساسي من مهمة أي برلمان».

وعلى صعيد آخر، أشاد بالجانب التشريعي في البرلمان السابق، موضحا أن لجان المجلس كانت «تعدل القوانين القادمة من الحكومة، ولا تخرج كما دخلت».