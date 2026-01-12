قالت الفنانة انتصار، عن مشاركتها في مسلسل "فخر الدلتا" بطولة الممثل وصانع المحتوى أحمد رمزي: "لما الشركة قالت لي في حد جديد عاوزين نلتف حول التجربة ونطلعها.. إيه رأيك تقفي جنب المسلسل؟ قلت لهم طبعًا يلا بينا، الدور حلو وجميل".

وتابعت: "سألوني عندك مشاكل تشتغلي مع حد جديد لأنك بتشتغلي في مسلسلات كبيرة مع نجوم كبار؟ قلت لهم لا خالص.. أهم حاجة يبقى الدور كويس، مع جديد أو قديم، مين بدأ كبير؟ كلنا بدأنا صغيرين، وبدأنا بتجربة مشهد أو اتنين أو تلاتة، وفيه ناس وقفت جنبنا، وإحنا واجبنا نقف مع اللي بعدنا".

وعن موهبة أحمد رمزي، قالت انتصار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON: "بيتحلى بخفة الظل وعنده سرعة بديهة، ودي من صفات الكوميديان.. وبالنسبة للشغل مجتهد ومركز، ودي حاجة مهمة".

أما عن تعاونها مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في رمضان، فقالت: "الحلقة مش هتكفي لو اتكلمت عنه.. هو مثال للإنسان، إنسان وجدع وعنده رجولة وابن بلد وطيب، ويسمع ويحتوي الناس اللي حواليه، ودي صفات جميلة فيه كإنسان".

وحول دورها في مسلسل "علي كلاي"، أوضحت: "بقدم حاجة جديدة.. والعمل جديد وفيه صراعات أسرية بتدل على الطمع الإنساني داخل العيلة".

وبالنسبة لخوفها من المقارنة بين أدائها العام الماضي بمشاركتها في "إش إش" و"80 باكو"، قالت: "الناس بتكون مبسوطة وبيقولولي عاوزين حاجة زي إش إش"، مشيرة إلى أنها تشارك في رمضان بـ4 مسلسلات.

أما عن تقديمها لمعظم أدوارها دون مكياج وبشكل طبيعي، كما في مسلسلي "80 باكو" و"إش إش"، فقالت: "من البداية ما كانش شاغلني أبدًا إني أظهر حلوة.. أنا بركز في الدور محتاج إيه، اللي بعمله هو الصح، لأن الغلط إن الممثل يقدم الشخصية بفول ميكب لو الدور مش طالب كده.. المفروض يقدم الدور زي ما هو".