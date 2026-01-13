ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، القبض على شخص، طالب؛ لاتهامه بقيادة سيارته برعونة، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بقيادة سيارة والسير برعونة، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة «سارية التراخيص» وقت ارتكاب الواقعة، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، شرقي الإسكندرية.

وبمواجهته، أفاد بأنه أثناء قيادته السيارة بأحد الطرق فوجئ بعبور أحد الأشخاص للطريق، فحاول مفاداته، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واعتلائه جزيرة المنتصف، دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات، ثم انصرف عقب ذلك.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الأحد، تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.