كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن الحالة الصحية لوالده، قائلًا: "الحمد لله صحته مستقرة ومفيش أي تغيير فيها.. الطبيعي يعني".

وعلق خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة6" المذاع عبر قناة "الحياة"، على ما أثير حول حواره السابق مع أحد المواقع الإخبارية، بخصوص سوء الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وغياب دعم الدولة عنه.

وأكد أن الحوار لم يتم في هذا الإطار، وإنما جاء بعد التوجيهات الرئاسية برعاية الفنانين كبار السن، قائلًا:"الحوار متمش في هذا السياق خالص.. السياق بدأ بسؤال عن إن حصل من فترة قريبة توجيه الرئيس برعاية الفنانين الكبار".

وأوضح أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة لم يتلق أي علاجات على نفقة الدولة، وأن المسئولين لم يتواصلوا مع في هذا الخصوص، قائلًا: "أنا قلت لا محصلش..وفي نفس السياق وضحت إنه في علاج بياخده".

وعلق قائلًا: "أنا متكفل تمامًا بكل علاجه.. وهو له علاج من ساعة ما تعب من أكثر من5سنوات وفيه علاج مستمر بياخده".