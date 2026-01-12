شايفر: منتخب مصر سيفوز بالبطولة في هذه الحالة

تحدث وينفرد شايفر المدير التقني الحالي للاتحاد الغاني، عن الأرجنتيني ليونيل ميسي والدولي المصري محمد صلاح.

قال شايفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": " ليونيل ميسي شارك مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم في البرازيل وروسيا، ولم تنجح الأرجنتين في الفوز بالبطولة لأن عددًا من اللاعبين كانوا يلعبون لأنفسهم، وربما من أجل الظهور والحصول على عقود جديدة مع أندية أوروبية، وليس من أجل الفريق أو ميسي".

وأضاف: " في كأس العالم الأخيرة في قطر، تغيّر كل شيء. جميع لاعبي منتخب الأرجنتين لعبوا من أجل ميسي. ميسي صنع الفرص ومرر الكرات الحاسمة وسجل الأهداف، وكل اللاعبين كانوا أبطالًا. ونتيجة لذلك، حصل عدد منهم، يقدَّر بحوالي سبعة لاعبين، على عقود احترافية في أوروبا".

وتابع: " نفس الأمر ينطبق على محمد صلاح مع منتخب مصر. في أكثر من بطولة لكأس أمم أفريقيا، لم يلعب اللاعبون دائمًا لصالح صلاح، وهو ما انعكس على عدم فوز مصر بالبطولة، ولو أن جميع لاعبي منتخب مصر لعبوا من أجل صلاح كما حدث مع ميسي، لكان من الممكن أن تفوز مصر بالبطولة، ويصبح كل اللاعبين أبطالًا".