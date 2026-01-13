ودع باريس سان جيرمان أولى بطولات الموسم وذلك بعد خروجه من دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بعد خسارته مساء الإثنين أمام جاره وضيفه باريس إف سي صفر/1.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب مارسيليا الاسبوع الماضي، وكان قد توج في ديسمبر الماضي بلقب كأس القارات للأندية بعد فوزه على فلامينجو البرازيلي في المباراة النهائية.

ويأتي الخروج من البطولة التي يحمل الفريق الرقم القياسي في عدد مرات فوزه بها برصيد تسعة ألقاب، ليكون الأول في الموسم الجاري ويتبقى للفريق الدفاع عن لقبه كبطل للدوري الفرنسي ودوري الأبطال.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة، وبفارق نقطة خلف المتصدر لنس.

وسجل باريس إف سي هدف المباراة الوحيد عن طريق نانيتامو إيكوني في الدقيقة 74.