عاهل الأردن: تطابق وجهات النظر مع السويد على ضرورة قيام دولة فلسطين

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، تطابق وجهات النظر بين بلاده والسويد على ضرورة دعم "جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، عبر إيجاد أفق سياسي يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

جاء ذلك خلال لقائه، في ستوكهولم مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وفق بيان للديوان الملكي الأردني، حول الزيارة غير معلنة المدة التي بدأها الملك عبد الله إلى مملكة السويد، الاثنين.

وبحث عاهل الأردن مع رئيس وزراء السويد، "سبل تعميق الصداقة المتينة بين البلدين"، بحسب البيان.

الملك عبد الله وكريسترسون، بحثا أيضا، وفق البيان، "أهمية توسيع التعاون بين الأردن والسويد في عدة مجالات، كالتجارة، والاستثمار، والسياحة، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب والتعاون العسكري".

وتناول اللقاء المستجدات في المنطقة، إذ لفت عاهل الأردن إلى "تطابق وجهات نظر البلدين تجاه قضايا محورية بالإقليم، ودعمهما لجهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، عبر إيجاد أفق سياسي يفضي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وخلال اجتماعات الأمم المتحدة بدورتها 80 بمدينة نيويورك في سبتمبر الماضي، اعترفت 11 دولة بفلسطين، ليصل العدد إلى 159 من أصل 193.

وثمن ملك الأردن، دعم السويد لجهود الإغاثة الإنسانية في غزة، مؤكدا على "ضرورة استئناف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق تكليفها الأممي"، بحسب البيان ذاته.

وبالحديث عن جهود إنهاء الحرب على غزة، دعا الملك عبد الله الثاني إلى "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الكافية، وفقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وشدد على "استمرار الأردن بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى "أهمية دور السويد في دعم جهود السلام ضمن إطار الاتحاد الأوروبي"، محذرا من "مخاطر التصعيد الذي يستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس".

يأتي ذلك في وقت ترتكب فيه إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، وعدوان عسكري مدمر بالضفة الغربية المحتلة.

الإبادة الجماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيدا، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1048 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و300، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

والاثنين، انطلقت في مصر مشاورات غير مباشرة بشأن تنفيذ خطة ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بحضور وفدين من إسرائيل و"حماس"، لبحث ترتيبات تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بدوره، أكد رئيس الوزراء السويدي "أهمية الشراكة مع الأردن على المستوى الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)"،، معربا عن "حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في مختلف المجالات".

وفي السياق، التقى عاهل الأردن نظيره السويدي كارل السادس عشر جوستاف، حيث ركز اللقاء على "عمق علاقات الصداقة الأردنية السويدية، وسبل توسيع التعاون"، بحسب منشور للديوان الملكي الأردني عبر حسابه بمنصة "إكس".